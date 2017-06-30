BAE’nin Gazze oyununda başrol Dahlan

Körfez’in Doha’dan isteklerinden biri olan Hamas’ın hedef alınması için harekete geçen Mısır ve BAE’nin Filistin’de yönetimi değiştirmek için düğmeye bastığı iddia edildi. İsrail’in Haaretz gazetesinin yazarı Zvi Barel, iki ülkenin Muhammed Dahlan’ı Hamas’ın yönettiği Gazze’nin yeni lideri olmasını sağlamayı planladığını yazdı. İsrail’le iş birliği yapan Mısır ve BAE’nin Dahlan’ı öne çıkararak bölgedeki Katar ve Türkiye etkisi

ni kırmak istediğini belirten Barel, Kahire’de Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile Dahlan’ın yaptığı görüşmede bir mutabakata varıldığını ifade etti. Haberi doğrulayan Filistinli Maan ajansı da BAE tarafından desteklenen Dahlan’ın ülkesine dönerek Filistin yönetiminin lideri Mahmud Abbas’a rakip olacağını bildirdi. Buna göre Dahlan BAE’nin mali kaynağını kullanarak kenti ihya edecek, Hamas ise karşılığında sadece İçişleri Bakanlığı ve bölgenin asayişini üstlenecek. Batı Şeria’yı yöneten Abbas ise bağlı olduğu El Fetih partisi içerisindeki rakibi Dahlan tarafından tasfiye edilecek.