BAE'nin, İsrail'e ait casus yazılımlarla Katar Emiri'nin ve bir Suudi Prens'in telefonunu dinlettiği ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerinin, bir yıldan uzun bir zamandır İsrail istihbaratına ait casus yazılımları kullanarak yurt içindeki muhalifler ile yurt dışındaki "rakip" devletlerin liderlerinin cep telefonlarını dinleme ve takip cihazına dönüştürerek bilgi topladığı ortaya çıktı.

New York Times'ta "Bir müşteriyi etkilemek için bir Prens'i, Bir Emir'i ve bir gazeteciyi hacklemek" başlıklı yazıda yer alan bilgilere göre, İsrail merkezli casus yazılım üreticisi NSO şirketine karşı sürdürülen iki davada deşifre edilen elektronik postalar, BAE'nin üst düzey yöneticilerinin casus yazılım teknolojisi satın almak için para ödediğini gözler önüne serdi.

Meksika'dan Panama'ya, BAE'den Katar'a ve Suudi Arabistan'a uzanan korsan yazılım devi NSO'nun BAE ile ilişkisinin irdelendiği davada, NSO'nun "BAE'li üst düzey müşterileri adına" yabancı hükümet yetkililerinin ve bir gazetecinin cep telefonu konuşmalarını kaydettiği ortaya çıkarıldı.

NSO şirketinin Katar Emiri'nin (Temim bin Hamed Al Sani) telefon kayıtlarını arşivleyip arşivlemediği, krallığının ulusal ordusunu yöneten Suudi Prens'in (Mutaib bin Abdullah) telefonuna ulaşıp ulaşmadığı ve Londra merkezli bir Arap gazetecinin telefon kayıtlarına erişip erişmediğini soruşturan dava, İsrail ve Körfez monarşileri arasındaki siber savaşın ulaştığı boyutlara da ışık tutuyor.

Birbirini tanımayan devletlerin iş birliği ortaya çıktı

BAE'nin İsrail'i bir devlet olarak tanımamasına karşın, yürütülen soruşturma, iki ülke arasında perde arkasından sürdürülen iş birliğini de ortaya çıkardı.

Casus yazılımları bir silah olarak kabul eden İsrail'de faaliyet gösteren NSO şirketinin, davada yer alan ifadelere göre, İsrail Savunma Bakanlığının onayı olmaksızın BAE'ye istihbarat satamayacağı belirtildi.

Sızdırılan elektronik postalar ayrıca, BAE'nin NSO şirketi ile Ağustos 2013'te sözleşme imzaladığını ortaya koydu.

Şirketin İngiliz bir ortağının Ağustos 2013'ten bir buçuk yıl kadar sonra BAE'li müşterisinden, toplamda en az 18 milyon dolar olduğu düşünülen sözleşme ücretinin 3 milyon dolarlık 6. taksidini temin etmesini istediği ortaya çıktı.