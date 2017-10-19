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BAE'nin karanlık prensi Dahlan'ın Suriye muhalefeti liderlerinden Randa Kassis ile görüştüğü ortaya çıktı

Filistin Fetih Hareketinin sürgündeki liderlerinden Muhammed Dahlan Suriyeli muhalif Randa Kassis ile biraraya geldi.

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Ortadoğu' ve Avrupa'da yürüttüğü karanlık işlerle bilinen ve BAE'nin karanlık prensi olarak bilinen Muhammed Dahlan şimdi de Suriyeli muhalif lider Randa Kassis ile biraraya geldi.
 
Randa Kassis'in Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafta geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Dahlan ile biaraya geldikleri ifade edildi.
 
Toplantıda nelerin konuşulduğu henüz açıklanmazken, Randa Kassis Esed muhalifi olmasının yanı sıra tam bir Rusya destekçisi.
 
Randa Kassis'e göre Suriye'deki Rus müdahalesinin en paha biçilmez yanı ateşkeslerin sağlanması aynı zamanda Kassis'e göre Suriye'yi şuan istikrara kavuşturan ülke yine Rusya.
 

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