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BAE'nin Washington elçisi Yusuf Uteybe darbeci Sisi için lobi faaliyeti yürütmüş

Geçtiğimiz aylarda mail hesabının intrnet korsanları tarafından ele geçirilmesiyle çok sayıda skandalı ortaya çıkan BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin darbeci general Sisi için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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The Intercept haber sitesinde yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington elçisi Yusuf Uteybe'nin darbeci general Sisi için çalışma yürüttüğü belirtildi.
 
Uteybe'nin ele geçirilen maillerinde  Mısır'ın 2013 yılında Glover Park Group isimli Halkla ilişkiler ve lobi şirketine kayıt olduğu ve ödemelerin BAE tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
 
Lobi şirketlerine ve gazetecilere yapılan yaklaşık 3 milyon dolarlık ödemede, darbeci general Sisi'nin Mısır'ı demokratik bir ülke yaptığı yönünde Washington idaresine yalan haber pompalandığı ifade edildi.
 
 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan 2014 yılında Mısır'da gerçekleşen darbeyi fonlamış ve darbeci general Sisi'ye maddi destek sağlamıştı.
 
 
 

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