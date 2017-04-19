Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü mü?

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebubekir el Bağdadi'nin en yakın yardımcısı olduğu ifade edilen E.A'nın Irak'ın Musul kentinde öldürüldüğü iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Şakir Cevdet'in yerel basına yaptığı açıklamada, teröristin Musul'un batısında bulunan, Bağdadi'nin karargahına düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğünü söylediği iddia edildi.

Cevdet'in ayrıca, operasyonda çok sayıda üst düzey DEAŞ mensubunun da öldürüldüğünün altını çizdiği bildirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: CHP, sokakta kaos peşinde olursa millet gereken cevabı verir

Başbakan Yıldırım: CHP, sokakta kaos peşinde olursa millet gereken cevabı verir

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA