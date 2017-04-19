Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü mü?
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebubekir el Bağdadi'nin en yakın yardımcısı olduğu ifade edilen E.A'nın Irak'ın Musul kentinde öldürüldüğü iddia edildi.
Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Şakir Cevdet'in yerel basına yaptığı açıklamada, teröristin Musul'un batısında bulunan, Bağdadi'nin karargahına düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğünü söylediği iddia edildi.
Cevdet'in ayrıca, operasyonda çok sayıda üst düzey DEAŞ mensubunun da öldürüldüğünün altını çizdiği bildirildi.
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