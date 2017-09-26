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Irak yönetim, IKBY'ye havalimanlarının kontrolünü 3 gün içinde teslim etmesini istedi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirdi.

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Bağdat: Havalimanlarının kontrolünü 3 gün içinde teslim edin

Irak yönetim, IKBY'den havalimanlarının kontrolünü 3 gün içinde teslim etmesini istedi​

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