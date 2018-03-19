Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin memur maaşlarını gönderdiğini duyurdu
- AA
İlgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkez Bankası yaklaşık 260 milyon dolar göndererek IKBY'deki memur maaşlarının iki gün içerisinde ödeneceği ifade edildi.
Açıklamada, Bağdat'ın gönderdiği ödeneğin Sağlık; Eğitim, Belediye, İçişleri, Maliye, nüfus dairesi memurlarıyla birlikte şehit aileleri ve siyasi mahkumlara dağıtılacağı bilgisine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.