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Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin memur maaşlarını gönderdiğini duyurdu

  • AA
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İlgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkez Bankası yaklaşık 260 milyon dolar göndererek IKBY'deki memur maaşlarının iki gün içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, Bağdat'ın gönderdiği ödeneğin Sağlık; Eğitim, Belediye, İçişleri, Maliye, nüfus dairesi memurlarıyla birlikte şehit aileleri ve siyasi mahkumlara dağıtılacağı bilgisine yer verildi.

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