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Bağdat yönetimi, 'Kerkük'e operasyon başlatıldığı' iddiasını yalanladı

Irak yönetimi, Kerkük'ün güneyine askeri operasyon başlatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

  • AA
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Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyine askeri operasyon başlatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Savaş Medya Ağı'nın yazılı açıklamasında ise, "Güvenlik güçlerimiz, Kerkük'e bağlı kurtarılan bölgelerde temizleme eylemi ile araziyi kontrol etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, basın organlarına "durumu krize dönüştürebilecek haberlerden kaçınma" uyarısı yapıldı, aksi takdirde haklarında hukuki süreç başlatılacağı aktarıldı.

 

 

Bağdat merkezi yönetimi, dün akşam saatlerinde Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu ve Beşir kasabasına çok sayıda askeri sevkiyat yapmıştı.

 

Söz konusu askeri birliklerin, Peşmerge'nin ele geçirdiği petrol kuyuları ve askeri havalimanında kontrol sağlamak üzere gönderildiği ifade ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetimin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliği sağlama yetkisine sahip olduğunu kaydetmişti.

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