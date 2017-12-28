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IKBY Başbakanı Barzani, İbadi'nin uçak seferi yasağını bölge halkına karşı baskı unsuru olarak kullandığını ileri sürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, merkezi yönetimin, uçak seferlerini askıya alma kararını bölge halkını zor durumda bırakan bir baskı unsuru olarak kullandığını belirtti.

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Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumu gerekçe göstererek, uçak seferlerinin askıya alınma süresini tekrar uzatmasına sert tepki gösterdi.

Erbil ve Bağdat arasında diyalog görüşmeleri henüz başlamadan bu kararın alınmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Barzani, Irak Başbakanı İbadi'nin havalimanlarını, IKBY halkına karşı bir baskı unsuru olarak elinde tuttuğunu iddia etti.

Havalimanlarının kapalı olmasının halk üzerinde doğrudan kötü bir etki yarattığına dikkati çeken Barzani, bu durumun özellikle yurt dışında tedavi olmak isteyen vatandaşları zora soktuğunu söyledi.

Erbil Uluslararası Havalimanı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumunun, uluslararası uçak seferi yasağını 28 Şubat 2018 tarihine kadar tekrar uzattığı duyurulmuştu.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

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