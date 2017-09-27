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Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezindeki Babu'l Muazzam bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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