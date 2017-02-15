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Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

Bağdat yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Irak'ın başkenti Bağdat yakınında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bağdat yakınında bulunan Sadr şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 15 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 

Bir milyon nüfusa sahip Sadr şehrinin çoğu Şiilerden oluşmaktadır.

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