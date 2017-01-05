Bağdat'ta cami yakınında bomba patladı: En az 6 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Bağdat'ın doğusunda bir caminin yakınına park edilen aracın patlaması sonucu en az altı kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yetkililer Şiilerin çoğunlukta yaşadığı mahallede meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın yapmış olabileceğini açıkladı.
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