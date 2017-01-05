Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'ta cami yakınında bomba patladı: En az 6 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağdat'ın doğusunda bir caminin yakınına park edilen aracın patlaması sonucu en az altı kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yetkililer Şiilerin çoğunlukta yaşadığı mahallede meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın yapmış olabileceğini açıkladı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doğan Holding'e operasyon: 2 gözaltı

Doğan Holding"e operasyon: 2 gözaltı

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA