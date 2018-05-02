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Bağdat'ta DEAŞ saldırısı 2'si polis 8 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiyye ilçesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 2'si polis 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 2'si polis 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Tarimiyye ilçesindeki devlet hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede DEAŞ militanlarınca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olayda 2'si polis 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Numan Hamid ez-Zuheyri de saldırının, teröristlerin Tarimiyye ilçe merkezinde yayalara rastgele ateş etmesi sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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