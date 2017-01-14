Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'taki bombalı saldırılarda 6 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde meydana gelen saldırıda, 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bağlı Sadun Caddesi'nde bulunan bir gece kulübüne bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor. Iraklı yetkililer, söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı engellemek için iki parti edep adap dışı işler yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı engellemek için iki parti edep adap dışı işler yapıyor

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA