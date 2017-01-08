Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'ta ikinci bombalı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda ikinci bir patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentin doğusundaki El-Berke halk pazarında bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği, olay yerinin de güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.

Öte yandan Bağdat'ın doğusundaki Cemile halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla bugün düzenlenen saldırıda da ölü sayısının 11'e yükseldiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cemile halk pazarına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı açıklanmıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarabya’da faciadan dönülen görüntüler kamerada

Tarabya’da faciadan dönülen görüntüler kamerada

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

Acı Biberin 13 Faydası

Acı Biberin 13 Faydası

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA