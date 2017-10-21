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Bağdat'tan 'Peşmerge saldırılarının devam ettiği' açıklaması

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü nahiyesine yönelik havan topu saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

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Irak Savunma Bakanlığına bağlı "Ortak Operasyonlar Komutanlığı"ndan yapılan yazılı açıklamada, "Altunköprü'den 3 kilometre uzaklıkta bulunan IKBY güçleri, havan topuyla saldırmaya devam ediyor." denildi.
 
Açıklamada ayrıca, Irak hükümetine bağlı askeri birliklerin bulunduğu alanlara Peşmergenin Alman yapımı termal füzelerle saldırdığı kaydedildi.
 
"Federal kuvvetler bu ateşi anında söndürme gücüne sahiptir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Ancak saldırıda bulunan 'paralı kuvvetler' arasında yer alan Peşmerge evlatlarımızın hayatına verdiğimiz önemden dolayı karşı saldırıda bulunmuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Irak merkezi yönetime bağlı güçler, dün, Peşmergenin denetiminde bulunan Kerkük'ün 35 kilometre kuzeybatısındaki Altunköprü nahiyesinde kontrolü sağlamıştı.

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