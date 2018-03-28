Bahreyn, Katar'ı ICAO'ya şikayet etti

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Sivil Havacılık İşleri İdaresi bir açıklamaya yayımlayarak, bölgedeki sivil hava trafiğini tehlikeye attığı suçlamasıyla Katar'ı ICAO'ya şikayet ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Katar'a ait 2 savaş uçağının, daha önce izin almadan uluslararası sularda Bahreyn FIR (uçuş bilgi bölgesi) hattı içerisinde 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Uçakların BAE'nin El-Fuceyra kentinden Roma'ya gitmek için havalanan bir BAE uçağına yaklaştığı belirtilen açıklamada BAE'ye ait uçağın uzaklaşmak için yüksekliğini 35 bin fite çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar savaş uçaklarının aynı gün içinde iki kez bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edilerek bölgedeki sivil hava trafiğini tehlikeye atmayı kendisine adet edindiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Katar Sivil Havacılık İdaresi, BAE'nin, "Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait iki yolcu uçağını taciz ettiği" yönündeki iddiasını yalanlayarak, suçlamayla, BAE'nin Katar hava sahasını defalarca ihlal etmesinin üstü örtülmeye çalışıldığını vurguladı.

Katar ile BAE ve Bahreyn daha önce de hava sahasının ihlali ve uçakların önünün kesilmesi konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.