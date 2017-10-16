Bahreyn S-400 sistemlerine talip oldu
Bahreyn Kraliyet Muhafızı Komutanı Şeyh Naser bin Hamad el Halife, S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı için Rusya ile görüştüklerini söyledi.
Bahreyn Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı-BIDEC 2017'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan el Halife, "Şu anda Rusya ile müzakere aşamasındayız ancak Allah'ın izniyle bu süreci tamamlayacağız" dedi.
Rusya son olarak Türkiye ve Suudi Arabistan'la S-400 sevkiyatını öngören anlaşmalar yapmıştı.
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