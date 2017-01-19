Bahreynli Şii liderden silahlanın çağrısı
Geçtiğimiz günlerde Bahreyn’de idam edilen 3 gencin ardından sular durulmuyor. Çoğunluğunu Şii halkın oluşturduğu Bahreyn’de idamların ardından Şii lider Mürteza Sindi silahlanma çağrısında bulundu.
Bahreyn’de Mart 2014’teki bombalı saldırıda üç güvenlik görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle, haklarında idam kararı verilen 3 kişi kurşuna dizilerek idam edildi.
İdam cezalarının ardından Şiilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde protestolar başladı. Yolları kapatıp, lastik yakan göstericiler “İdama hayır” sloganları attı.
Çıkan olaylara polis biber gazı ile müdahale etti.
Olayların giderek bir isyan hareketine dönüşmesinin ardından Şii lider Mürteza Sindi silahlanma çağrısında bulunarak olayların sorumlusunun hükümet olduğunu belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.