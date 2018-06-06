Bakü Türk Okullarından mahalle halkına iftar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, bulunduğu mahalledeki halka iftar verdi.

Kubinka Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, okul yöneticileri, öğretmenler ve yaklaşık 300 davetli katıldı.

Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, yaptığı konuşmada, okul ile komşularının bir bütün olduğunu belirtti.

Türkiye'den ve akrabalarından uzakta olmalarına rağmen bu mahalleyi yeni evleri gibi gördüklerini ifade eden Ağırman, "Sizler bizim en yakınımızdasınız. Bir derdimiz, sıkıntımız olduğunda kapınızı çalıyoruz. Biz Türkiye'den gelen öğretmenler olarak Kubinka'yı ve burada yaşayanları seviyoruz." dedi.

Bakü Türk Okulları Müdürü Nurullah Yazıcı da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda mahalle halkıyla iftarda buluştuklarını söyledi. Mahalledeki herkesi davet ettiklerini belirten Yazıcı, kardeşliğin daha da pekişmesini arzu ettiklerini kaydetti.