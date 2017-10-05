Balıkçı teknesiyle petrol tankeri çarpıştı: 12 kayıp

Japonya'nın Oki adaları yakınlarında bir Çin balıkçı teknesi Hong Kong bandıralı petrol tankeri ile çarpıştı. Teknede bulunan 16 kişiden 12'sinin kayıp olduğu bildirildi.

Japonya'nın Osaka kentinde bulunan Çin başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Japon Denizi'nde bulunan Oki Adaları'nın 400 kilometre kuzeyinde meydana geldiği bildirildi. Balıkçı teknesinin 290 ton ağırlığında ve 16 mürettebata sahip, petrol tankerinin ise Brightoil firmasına ait 63 bin 294 ton ağırlığında ve 21 mürettebata sahip bir gemi olduğu bildirildi.

Balıkçı teknesinin 4 mürettebatının kurtarıldığı, kaybolan 12 kişinin arama çalışmalarına Japon Sahil Güvenliği tarafından devam ettiği bildirildi.