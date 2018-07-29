'Balkan Kasabı' olarak bilinen eski Yugoslavya Devlet Başkanı Milosevic'i Lahey'de savunan avukatlardan biri Belgrad'da öldürüldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da evinin dışında vurulan 56 yaşındaki Dragoslav Ognjanovic'in 26 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı. Henüz kimliği bilinmeyen saldırganı yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Ognjanovic, Lahey'deki BM Savaş Suçları Mahkemesi'nde 1990'larda Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da işlediği savaş suçları nedeniyle yargılandığı davada Milosevic'i savunan ekibin bir üyesiydi.



1989-1997 arası Sırbistan, 1997-2000 arasında da Yugoslavya'yı yöneten Milosevic, 2006'da Lahey'de tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. BM savaş suçları mahkemesi sözcüsü ise, 64 yaşındaki Sırp liderin ölümünde kusur veya ihmallerinin bulunmadığını duyurmuştu.



(Sputnik)