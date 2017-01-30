Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkan adayı Fillon: Bana saldıracaksanız eşimi rahat bırakın

Başkent Paris'te miting düzenleyen Fillon, cumhurbaşkanlığı seçimine 3 ay kala hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını belirtti. Eşi Penelope Fillon hakkındaki iddiaları yalanlayan Fillon, "Eşim en başından beri yanımda. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Penelope üzerinden beni vurmaya çalışıyorlar. Bana saldıracaksanız eşimi rahat bırakın. Gayet sağlamım. Hiçbir şeyden korkum yok." ifadelerini kullandı.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.

Mediapart internet sitesi ise Fillon'un 2005-2007 yılları arasında senatör olduğu dönemde yardımcılar için ayrılan bütçeyi zimmetine geçirdiğini iddia etti. Sitenin haberinde Fillon'un yardımcılara verilecek 25 bin avroluk bütçeyi başka senatörlerle paylaşarak kullandığı öne sürüldü. Haberde ayrıca Fillon'ın konuyla ilgili soruşturma açılan 2009 yılında başbakanlık görevinde bulunması sebebiyle hakkında inceleme yapılmadığı belirtildi.

Fillon hakkında adli bir soruşturma açılması halinde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Fillon'un partisi Cumhuriyetçiler'in ise cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir alternatifi bulunmuyor. Fillon'un sözcüsü Thierry Solere, France 24 kanalına yaptığı açıklamada "Masada şu anda başka bir seçenek yok." ifadesini kullandı. Ön seçimlerde ikinci olan Alain Juppé ise Fillon'un çekilmesi halinde onun yerine aday olmayacağını açıklamıştı.

Fillon hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açmıştı. Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61'e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.