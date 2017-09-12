Bangladeş Başbakanı Hasina: Rohingya Müslümanlarını geri alın

Rohingya Müslümanlarının kaldığı mülteci kampını ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Myanmar’a Ronhingya Müslümanlarını geri almaları yönünde çağrıda bulundu. Mesajının çok açık olduğunu, Myanmar hükümetinin durumu insanlık açısından değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Hasina, “Bu insanlar masum insanlar. Çocuklar, kadınlar eziyet çekiyor. Bu insanlar Myanmar’a ait. Onların Myanmar vatandaşı olduğunu nasıl inkar edebilirler?” dedi.

Hasina, Myanmar hükümeti Ronhingya Müslümanlarını geri alana kadar ülkesindeki barınaklarda kalabileceğini söyledi. Militanları şiddet olaylarındaki rolleri nedeniyle kınayan Hasina, Myanmar hükümetinin durumu daha sabırla ele alması gerektiğini belirtti.

Geçen aydan bu yana, 370 bin Ronhingya Müslüman’ı Bangladeş sınırını geçti