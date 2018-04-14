Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali: Myanmar ordusu Arakan’da köylerin adını değiştirdi

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde düzenlenen “Visit Bangladesh 2018” programı kapsamında Türkiye, Fransa, Almanya, Kanada, Tayland, Filipinler, Güney Kore, Yeni Delhi, Hindistan, Brezilya ve Etiyopya'dan gelen 25 gazeteci ve akademisyeni kabul etti.

Burada katılımcılara ülke tarihi, mevcut sorunlar ve politikaları hakkında bilgi veren Mahmud Ali, Arakan krizihakkında da açıklamalarda bulundu.

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için geçen kasım ayında bir anlaşma imzalandığını anımsatan Bakan Mahmud Ali, Müslümanlara ait evlerin yakılıp yıkıldığını anlattı. Mahmud Ali, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönseler bile yaşayacak yerleri olmadığına dikkati çekerek, “Kasım ayında Myanmar’a, anlaşmaya son şeklini vermek üzere bakanlarla ve sayın Suu Çi (Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) ile görüşmeye gittim. Burada Suu Çii, bana Myanmar ordusunun köylerin adını değiştirdiğini söyledi." bilgisini paylaştı.

Kendisine Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların bilgisini gönderirken bunun sorun olmayacağının söylendiğini aktaran Mahmud Ali, “Bu bir problem çünkü bize diyecekler ki ‘Özür dileriz ama Myanmar’da bu isimli bir köy yok.’ Fiziksel olarak da köyler yerle bir edildi zaten.” diye konuştu.

Mahmud Ali, “Dün de Cenevre’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Arakanlı Müslümanların geri dönüş sürecini üstlenmesi için bir anlaşma imzaladık.” ifadelerini kullandı.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanları “Bengali” olarak nitelendirdiğine işaret eden Mahmud Ali, bu toplumun yıllardır Myanmar topraklarında yaşadığını ve bu iddiaların herhangi bir tarihi dayanağı olmadığını belirtti.

Mahmud Ali, Bangladeş hükümetinin, topraklarına geri dönmek istemeyen Arakanlı Müslümanları Bangladeş’in güney doğusunda bir adaya yerleştirmeyi planladığını ve adada yaşayacak kişilerin Muson yağışlarından etkilenmemesi için sığınaklar da inşa edeceklerini belirtti.