Myanmar Bangladeş sınırı yakınlarına mayın döşüyor

Reuters'e konuşan ve adları açıklanmayan Bangladeş hükümetinden iki kaynak, Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediğini ileri sürdü.

Bangladeş hükümetinin mayın döşenmesi hakkında bugün resmi bir protesto iletmeye hazırlandığını belirten kaynaklara göre Myanmar, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönmesini engellemek için bu yola başvurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) dün yaklaşık 125 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e kaçtığını açıklamıştı.

'MUHBİRLERİMİZ MAYIN DÖŞEDİKLERİNİ DOĞRULADI'

Kaynaklardan biri yaptığı açıklamada "İki ülke arasındaki dikenli telin kendi taraflarında kalan kısmı boyunca mayın döşüyorlar" dedi.

İki kaynak da mayınların döşendiğini fotoğraf kanıtları ve muhbirler vasıtasıyla öğrendiklerini aktardı.

Kaynaklardan biri "Güçlerimiz 3-4 kişilik grupların dikenli tel yakınlarında çalıştığını ve toprağa bir şey koyduklarını gördü. Daha sonra muhbirlerimiz mayın döşediklerini doğruladı" diye konuştu.

Kaynaklar mayınları döşeyenlerin üzerinde üniforma olup olmadığı ile ilgili bilgi vermedi ancak bu kişilerin Arakanlı militanlar olmadığından emin olduklarını belirtti.

'DAHA ÖNCE SINIRA MAYIN DÖŞENDİĞİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİK'

Myanmar, 25 Ağustos'ta bir grup Arakanlı militanın güvenlik güçlerine yönelik saldırısı ile başlayan ve ordunun operasyonu ile devam eden şiddet olaylarından Arakanlı militanları sorumlu tutuyor.

Kaynaklardan biri "Bangladeş topraklarında bir şey yapmıyorlar ancak daha önce sınıra kara mayınlarının döşendiğini hiç görmemiştik" ifadelerini kullandı.

Bangladeş'e kaçan Arakanlı'lar ise kendilerini bölgeyi terk etmeye zorlama amacıyla ordunun köyleri yaktığını ve sivilleri öldürdüğünü anlatıyor.

Myanmarlı resmi kaynakların açıklamasına göre 25 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda çoğu militan en az 400 kişi öldü ancak bu rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

MYANMAR ORDUSU SINIR YAKININDAKİ PATLAMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

Reuters'e konuşan Bangladeş sınır muhafızı Manzurul Hassan Han da dün sınırın Myanmar tarafından iki patlama sesi geldiğini belirtti.

Pazartesi günü de sınırı geçişi sırasında bacağı kopan bir Arakanlı tedavi için Bangaldeş'e getirilmiş, bir başka kişi ise hafif yaralanmıştı. Han'a göre patlamaların kaynağı mayınlar olabilir.

Reuters, pazartesi günü patlama bölgesine giden bir Arakanlı sığınmacının toprağa gömülü 10 cm çapındaki metal diski fotoğrafladığını da yazdı.

Reuters'e konuşan iki ayrı Arakanlı sığınmacı da patlama öncesinde Myanmar ordusu mensuplarını bölgede gördüklerini söyledi.

Ancak ajans Myanmar ordusunun kara mayını döşediğini başka kaynaklardan doğrulayamadı. Myanmar ordusu da patlamalar hakkında açıklama yapmadı.

Reuters'e konuşan Myanmarlı bir askeri kaynak ise 1990'larda sınıra kaçak geçişi engelleme amacıyla mayınlar yerleştirildiğini ancak son zamanlarda bu yönde bir adım atılmadığını söyledi.

Myanmar, BM'nin 1997 tarihli 'Mayın Yasağı Anlaşması'nı imzlamayan birkaç ülke arasında bulunuyor.