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Bangladeş ile Türkiye arasında 2 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Bangladeş arasında karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik 2 anlaşma imzalandı.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina huzurunda 2 ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'te Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile görüştü.
 
Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. İlk anlaşma küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı KOSKEB ile Bangladeş küçük ve orta ölçekli işletmeler idaresi arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Ardından Türk Standartları Enstitüsü ile Bangladeş Standartlar ve Deney Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. 

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