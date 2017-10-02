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Bangladeş ve Myanmar Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaşmaya vardı

Bangladeş ve Myanmar anlaşmaya vardı. Bangladeş, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönmesi için birlikte çalışma planına dahil olmayı kabul ettiğini açıkladı.

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Bangladeş ve Myanmar Arakanlı Müslümanların evlerine dönmesi için birlikte çalışmaya karar verdi.
 
Resmi açıklama Bangladeş Dışişleri Bakanı Ebul Hasan Mahmud Ali tarafından Reuters haber ajansına yapıldı.
Dışişleri Bakanı Ali 'Krizi için barışçıl bir çözüm arayışı içindeyiz' ifadesini kullandı.
 
Bangladeş yönetimi tarafından yapılan açıklamada Myanmar Rohingyalı mültecilerin ülkelerine dönmeleri için birlikte çalışma grubuna dahil olmayı kabul ettiği belirtildi.
 
Myanmar'ın Ağustos ayı sonu itibariyle Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm sebebeiyle yarım milyondan daha fazla Arakanlı Bangladeş'e sığındı. 

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