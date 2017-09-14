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BM: Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 389 bine ulaştı

BM, Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle son 24 saatte 10 bin Arakanlı Müslümanın yerinden edildiğini ve Bangladeş'e geçen mültecilerin sayısının 389 bine ulaştığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle son 24 saatte 10 bin Arakanlı Müslümanın yerinden edildiğini ve Bangladeş'e geçen mültecilerin sayısının 389 bine ulaştığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'daki Müslüman nüfusun yüzde 40'ının şiddet olayları nedeniyle Banglaş'e sığındığını söyledi.

Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yüzde 60'ının çocuk olduğunu belirten Dujarric, "Son 24 saatte10 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçti." dedi.

389 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

Dujarric, 25 Ağustos'tan beri şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının ise 389 bine ulaştığını ifade etti.

Ölen sivil sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda insan hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 kadar köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği olmaması nedeniyle bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 

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