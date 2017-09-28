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Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 500 bini geçti

BMMYK Sözcüsü Khan, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 501 bin olduğunu açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 501 bine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman sığınmacı sayısının 501 bin olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 26 Eylül'de AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 480 bine ulaştığını belirtmişti.

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