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Bangladeş'te büyük Müslüman buluşması: Bishwa Ijtema

Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.

  • DHA
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Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.

"Bishwa İçtiması" etkinliği için, dünyanın farklı yerlerinden 5 milyona yakın Müslüman, başkent Dakka yakınındaki Tongi şehrinde bu sene de toplandı. 

Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden yaklaşık 5 milyon Müslüman'ın katıldığı Bishwa İçtiması, 1960lı yıllardan beri düzenlenmektedir.

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