Bangladeş'te büyük Müslüman buluşması: Bishwa Ijtema
Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.
- DHA
Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.
"Bishwa İçtiması" etkinliği için, dünyanın farklı yerlerinden 5 milyona yakın Müslüman, başkent Dakka yakınındaki Tongi şehrinde bu sene de toplandı.
Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden yaklaşık 5 milyon Müslüman'ın katıldığı Bishwa İçtiması, 1960lı yıllardan beri düzenlenmektedir.
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