Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20 yaralı
Bangladeş'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
- AA
"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilisi Abul Kalam Azad, Feni bölgesinin Daganbhuiyan alt bölgesinde (upazila), motosiklete çarpan otobüsün hendeğe devrilmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.
Azad, otobüs şoförünün hayatını kaybettiği kazada, yaralananlar arasında 3 motosikletlinin de bulunduğunu kaydetti.
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