Bangladeş’te Rohingyalı Müslümanları taşıyan bot battı

Bangladeş'in Shah Porir Dwip bölgesinde Mynmar ordusu ve budist milislerin şiddetinden kaçıp Rohingyalı Müslümanları taşıyan bot battı. Hoque Tutol ismindeki yetkili, arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğünü ve 11 kişinin kurtarıldığını belirtirken, kaybolan kişi sayısına ilişkin net bir bir açıklama yapmadı.

Uluslararası Göç Örgütü kaynaklarına göre ise olayın doğruluğunu onaylanırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.