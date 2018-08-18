Bangladeş'te siyasi parti üyeleri arasında çatışma çıktı
Bangladeş'te bir siyasi parti üyeleri arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.
- AA
Yerel medyadaki habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chittagong Hill Tracts'de bölgesel Birleşik Halkın Demokratik Cephesi (UPDF) üyeleri arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucu aralarında UPDF liderinin de olduğu 6 kişinin öldüğü kaydedildi.
Bölgede yönetimi tamamen eline geçirmek isteyen UPDF, içinde oluşan gruplaşmalarla da dikkati çekiyor.
Parti 1998 yılında kurulmuş, 2001 yılında gerçekleşen seçimlere ilk kez katılmıştı.
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