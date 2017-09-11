Bannon: Trump tarihin en büyük hatasını yaptı

ABD Başkanlığı makamında zorlu günler geçiren ve meşruiyeti sürekli tartışma konusu yapılan Trump'a bir dönem kendisine yakın olan ve birlikte çalıştığı isimlerden de sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Trump'ın en yakınındaki isimlerden olan fakat geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde kovulduktan sonra Trump aleyhine açıklamalarda bulunan Beyaz Saray eski Başstratejisti Steve Bannon, Trump'a yönelik yeni suçlamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın FBI Eski Başkanı Comey'in görevine son vermekle çok büyük bir hata yaptığını belirten Bannon, bunun modern politik tarihteki en büyük hata olabileceğini ifade etti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda FBI Başkanı Comey'in görevine Başkan Trump tarafından son verilmiş ve bu olay ABD'de büyük tartışma konusu olmuştu.

Görevden alınan Comey Trump'a tepki gösterirken Trump'ı yalancılıkla suçlamış ve verilen kararı "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek için alınan siyasi bir karar" olarak tanımlamıştı.

Comey'den boşalan koltuğa geçtiğimiz ay Senato'nun onayıyla Cristopher Wray getirildi.