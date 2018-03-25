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Barselona'da katalan liderin tutuklanmasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı

Barselona'da Katalan lider Carles Puigdemont'un tutuklanmasını protesto eden binlerce kişi polisle çatıştı.

  • İHA
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Barselona’da, Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkanı Carles Puigdemont'un, Danimarka-Almanya sınırını geçerken Alman polisi tarafından tutuklanmasının ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Geçtiğimiz Cuma gününde 5 Katalan politikacının İspanya Yüksek Mahkemesince tutuklanmasının ardından, bugün de Carles Puigdemont'un Almaya’da tutuklanması, bölgedeki tansiyonu iyice yükseltti. Öğleden sonra başlayan protestolarda binlerce kişi Katalonya’nın başkentindeki İspanya Hükümeti Temsil Heyeti binasının önünde bir araya geldi. Bunun üzerine polis bina ile göstericiler arasına barikat kurdu. Daha sonrasında giderek artan kalabalık tutuklanan siyasetçilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 17 kişi yaralandı ve 6 kişi de gözaltına alındı.

Göstericilerin toplandığı bir diğer nokta ise Barselona’daki Alman konsolosluğuydu. Konsolosluğun önünde toplanan göstericiler yaptıkları protestolarda Almanya'nın Katalan lideri İspanya’ya iade edip etmeyeceğinin muallakta olması konusundaki endişelerini aktardı.

 

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