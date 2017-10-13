Barselona'da sandalye savaşı çıktı
Barselona’da Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen göstericilerle başka bir grup arasında sandalye savaşı çıktı.
Bağımsızlık hareketine karşı olan İspanya milliyetçisi 200 kişilik bir grupla Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen grup arasında tartışma şehrin güvenlik güçleri ve yerel polisin müdahalesiyle sonlandı.
KATALAN BAYRAĞI YAKILDI
Yerel polisin müdahale ederek ayırdığı gruplar birbirlerine sandalyeler fırlattı. Kavganın İspanya milliyetçisi grubun bir Katalan bayrağı yakmasıyla başladığı belirtildi.
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