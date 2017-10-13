Barselona'da sandalye savaşı çıktı

Bağımsızlık hareketine karşı olan İspanya milliyetçisi 200 kişilik bir grupla Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını isteyen grup arasında tartışma şehrin güvenlik güçleri ve yerel polisin müdahalesiyle sonlandı.

KATALAN BAYRAĞI YAKILDI

Yerel polisin müdahale ederek ayırdığı gruplar birbirlerine sandalyeler fırlattı. Kavganın İspanya milliyetçisi grubun bir Katalan bayrağı yakmasıyla başladığı belirtildi.