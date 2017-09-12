Barselona'da terör alarmı

İspanyol haber ajanslarına göre, Katalonya polisi Mossos d'Esquadra, terör şüphesi üzerine Barselona kentinin en turistik yerlerinden biri olan Kutsal Aile Tapınağı'nın çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. Ünlü mimar Antoni Gaudi'nin halen tamamlanamayan eseri olan Kutsal Aile Tapınağı'nın yanındaki caddeleri trafiğe kapatan Katalan polisi, buradaki metro durağındaki seferleri de durdurdu.

Güvenlik koridoru oluşturan polis, yaklaşık 1 saat boyunca bölgedeki vatandaşların ve turistlerin geçişlerine izin vermedi ve çevredeki dükkanları tahliye etti.

Bazı görgü tanıkları, terör şüphesinin, Kutsal Aile Tapınağı yanındaki Provença Caddesi'nde park halindeki bir minibüsten kaynaklandığını iddia etti.

Öte yandan bölgeye bomba imha uzmanı ekipler de gönderildi. Güvenlik güçlerinin herhangi bir terör bulgusuna rastlamaması üzerine trafik açıldı ve metro seferleri başlatıldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona-Juventus maçından dolayı da kentte güvenlik kontrollerinin en üst düzeyde olduğu bildirildi.

Barselona kentinde 17 Ağustos'ta meydana gelen terör saldırısında 14 kişi ölmüş 120'den fazla kişi de yaralanmıştı.