Barzani, Bağdat ziyareti haberini yalanladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ı ziyaret edeceğine dair haberleri yalanladı.
- İHA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Neçirvan Barzani, düzenlediği basın toplantısında Bağdat’ı ziyaret edeceğine dair basına yansıyan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Barzani, “Bağdat’a ziyaret yapacağımıza dair çıkan haberler asılsız ancak görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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