Barzani, BM Irak temsilcisi Kubis'le görüştü

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ve Kubis'in basına kapalı gerçekleşen toplantıda gayrimeşru referandumdan sonraki süreç, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uçuş yasağı ve Irak merkezi hükümetinin referanduma verdiği tepkileri ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada Barzani'nin, IKBY hükümetinin sorunların çözülmesi noktasında tavrının belli olduğunu belirterek, diyalog ve müzakerelerle Erbil ile Bağdat'ın anlaşması gerektiğini, bu konuda BM'nin rolünün önemli olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.

Erbil ve Bağdat arasındaki gerginliğin yatıştırılması, durumun daha da karmaşık bir hal almaması için önlem alınması gerektiğine yer verilen açıklamada Barzani'nin, meselenin ciddi olduğunu Erbil ve Bağdat'ın birlikte oturup, müzakerlerle bir sonuca varılması gerektiğini aktardığı belirtildi.

Açıklamada Kubis'in ifadelerine ise yer verilmedi.