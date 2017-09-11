Barzani'den BM yetkilisine: Referandum ertelenmeyecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis'i Erbil'deki başkanlık konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin görüşmede 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumunu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Barzani'nin Kubis'e referandum kararının IKBY halkı tarafından verildiğini hatırlattığı, doğal ve yasal bir hak olarak üzerinde karar verilen tarihte referandumun yapılacağını yinelediği ifade edildi.

Barzani'nin ayrıca "IKBY ve bölgede, istikrarı, birlikte yaşamı korumaya" devam edeceklerini vurguladığı kaydedildi.

Kubis'in de BM'nin referandum ve Bağdat-Erbil arasındaki diyaloğa ilişkin görüş ve önerilerini Barzani'ye ilettiği aktarıldı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.