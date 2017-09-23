Barzani, bugün yapacağı basın toplantısını yarına erteledi

Barzani’nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Basın toplantısı pazar günü (24 Eylül) yapılacak” denildi. Açıklamada toplantının yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Barzani cuma günü Erbil'de yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun gerçekleşmemesi için yapılan çağrılara yanıt verirken, "Artık çok geç" ifadesini kullanmıştı. Referandumu anayasaya aykırı olarak kabul eden Bağdat'ın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İran, ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılan uyarılara rağmen Barzani, hitap ettiği Kürt seçmenleri kastederek, "Referandum artık benim ya da siyasi partilerin elinde değil. Sizin elinizde" ifadesini kullanmıştı.

Bazı kaynaklar, Barzani'nin cumartesi günü düzenlenmesi planlanan basın toplantısında, referandumun yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararını açıklayacağını bildirmişti. Ajansın haberine göre, Barzani’yi referandum kararından vazgeçirmek için yapılan görüşmeler devam ediyor.