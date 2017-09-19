Barzani DEAŞ bahanesiyle Kerkük'ü işgale hazırlanıyor

Terör koridoru için referandum tarihinin yaklaştığı Irak’ın Kuzey’inde, Barzani -PKK- Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ittifakı Kerkük’te provokasyona hazırlanıyor. ABD destekli kumpas planına göre Musul ve Telafer’de PKK ve Peşmerge’ye teslim olan DEAŞ’lı teröristleri kullanarak daha önce benzeri, Tel Abyad, Aynel Arab ve Haseke’de yaşanan sızma operasyonu bahanesiyle Kerkük’e operasyon düzenlenecek. Peşmerge ve PKK, DEAŞ saldırısını bahane ederek Kerkük’ü işgal edecek.

DEAŞLILAR İTİRAF ETTİ

Peşmerge ve PKK eliyle Suriye’ye taşınan ve ÖSO tarafından Ayn Dakne bölgesinde yakalanan 3 DEAŞ militanı, Peşmerge-PKK ittifakının elinde halen bin 300’den fazla DEAŞ’lı terörist olduğu bilgisini verdi. Kerkük provokasyonu için 60 ila 80 kişiden oluşan DEAŞlının kullanılacağı belirtiliyor. Telafer-İyaz bölgesinde PKK ve Peşmergeye teslim olan 600 DEAŞ militanı ile Musul’dan kaçarak Peşmergelere sığınan 700 DEAŞ militanından bir kısmının Kerkük’teki kumpas operasyonu için kullanılacağı öğrenildi.

HAVİCE VE SİNCAR’DAN KERKÜK’E GİRECEKLER

Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar DEAŞ’lı militanların Kerkük’e sevk edilmesinde akaryakıt ve hububat taşıyan araçların kullanılacağı bilgisini verdi. Havice ve Sincar’dan Kerkük kumpası için gönderilecek DEAŞ’lıların, sivil kıyafetlerle şehre gireceği ve sonrasında belirlenen noktalardan silah ve bomba teslimatı yapılacağı tahmin ediliyor.

İşgal planına göre Kerkük’e sızdırılan DEAŞ mensupları, 3-4 farklı noktadan emniyet birimleri ve resmi kurumlara yönelik saldırı başlatacak. PKK-KDP-KYP ittifakı, kısa süreli çatışmaları bahane ederek Süleymaniye ve Erbil’den 8 bin Peşmerge ile Sincar’dan 2 bin 500 kişilik PKK militanını Kerkük’e taşıyacak. Halen Peşmerge’nin Kerkük genelinde 14 bin silahlı milisi bulunuyor. DEAŞ kullanılarak gerçekleşecek provakasyonla Kerkük’teki PKK, KDP, KYB’ye bağlı militan sayısının 25 bin olması hedefleniyor.

Şii milisler Kerkük’te

Kerkük’te polis ve Peşmerge’nin tahrik amaçlı sivil bölgelere silah sıktığı yer yer bombalı saldırıların gerçekleştiği kent merkezinde tahrik dozu her geçen gün artıyor. Kerkük’te Barzani yönetiminden gelen açıklamalara paralel olarak gün içerisinde Haşdi Şabi ‘ye bağlı 2 binden fazla milis Bahu bölgesine sevk edildi. Bedir Tugayları ve 16 Tümen’e bağlı Şii milis grubu ağır silahlar eşliğinde Kerkük’e girdi.

Peşmerge saklıyor

Kerkük’te 1500 civarında PKK’lı militanın bulunduğu ifade ediliyor. Bu PKK’lı grubun önemli bir kısmının Son PKK kafilesi Irak merkezi hükümeti tarafından görevden alınan Necmettin Kerim aracılığı ile Kerkük’e getirildiği, Shoray, Mektep Halil, Matar Medeni ve Amel Şaabi bölgelerinde mevzilendikleri belirtiliyor. PKK’lı teröristler, Peşmerge tarafından korunan hücre evlerinde barındırılıyor. (Yeni Şafak)