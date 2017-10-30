Barzani görevini meclise devretti
Yasadışı referandumla bölgeyi kaosa sürükleyen IKBY lideri Mesud Barzani, meclise gönderdiği mektupla Başkanlığı bıraktığını açıkladı. Siyasi hayatına KDP Genel Başkanı olarak devam edeceği öğrenilen Barzani’nin yetkilerini seçime kadar meclis devralacak.
- KEMAL GÜMÜŞ
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu’nda dün düzenlenen oturumda başkanlık süresi dolan Mesud Barzani’nin yetkililerinin devredilmesi ele alındı. Barzani parlamentoya gönderdiği mektupla başkanlık yetkilerini Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devrettiğini belirtti. Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hevrami, Twitter’dan yaptığı açıklamada IKBY liderinin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddettiğini açıklamıştı.
KAPALI OTURUMDA MEKTUBU OKUNDU
IKBY meclisindeki dünkü oturumda Barzani’nin daha önce yolladığı mektup okundu. Mektupta Barzani’nin şu ifadeleri yer aldı: “1 Kasım’da süresi dolan görevimi sürdürmek istemiyorum. Başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa sürede tarafların toplanması gerekiyor”. Barzani, halk içinde ‘hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması’ için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
KDP’DE BAŞKANLIĞI DEVAM EDECEK
IKBY Parlamentosu KDP Başkanvekili Omed Hoşnav, parlamento oturumunda, yetki devrinin başkanlık seçimlerinin yapılmasına kadar süreceğini söyledi. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise, Barzani’nin parlamentoya gönderdiği mektupta başkanlık görevine devam etmeyeceğini ve süresinin de uzatılmasını istemediğini kaydetti. Maruf, Barzani’nin bundan sonra görevine KDP Genel Başkanı olarak devam edecek. Genel seçim 8 ay sonra.
GORAN-KOMEL 2 YIL SONRA PARLAMENTOYA GELDİ
KDP ile 2015 yılında başkanlık yasasının değiştirilmesiyle başlayıp siyasi çekişmeye dönüşen krizden ötürü yaklaşık 2 yıldır parlamentoya gelmeyen muhalif cephesi Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de ilk defa oturuma katılma kararı aldı. Öte yandan Parlamento’da yapılan oylamada Barzani’nin yetkilerinin devri oy çokluğuyla kabul edildi.
IKBY Meclisi silah sesleriyle sarsıldı
IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin yetkilerinin devredilmesi kapsamında düzenlenen oturumda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, Barzani lehinde slogan atıp havaya ateş açtıktan sonra parlamentoya girmek istedi. Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bina dışına çıkarıldı. Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento önünde bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti. Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu öne sürülüyor.
ERBİL ANKARA’YA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Başkanlık süresinin uzatılmasını reddeden Mesud Barzani’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Barzani’nin gayri hukuki referandumla bölgeyi soktuğu kaostan çıkarmak için Türkiye ile tekrar ilişkileri düzeltmekten başka seçeneğinin olmadığını bildiği, bunun için de Ankara Erbil arasında güçlü bir kanal kurmaya çalıştığı belirtiliyor.
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