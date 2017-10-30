Barzani görevini meclise devretti

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu’nda dün düzenlenen oturumda başkanlık süresi dolan Mesud Barzani’nin yetkililerinin devredilmesi ele alındı. Barzani parlamentoya gönderdiği mektupla başkanlık yetkilerini Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devrettiğini belirtti. Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hevrami, Twitter’dan yaptığı açıklamada IKBY liderinin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddettiğini açıklamıştı.

KAPALI OTURUMDA MEKTUBU OKUNDU

IKBY meclisindeki dünkü oturumda Barzani’nin daha önce yolladığı mektup okundu. Mektupta Barzani’nin şu ifadeleri yer aldı: “1 Kasım’da süresi dolan görevimi sürdürmek istemiyorum. Başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa sürede tarafların toplanması gerekiyor”. Barzani, halk içinde ‘hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması’ için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

KDP’DE BAŞKANLIĞI DEVAM EDECEK

IKBY Parlamentosu KDP Başkanvekili Omed Hoşnav, parlamento oturumunda, yetki devrinin başkanlık seçimlerinin yapılmasına kadar süreceğini söyledi. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise, Barzani’nin parlamentoya gönderdiği mektupta başkanlık görevine devam etmeyeceğini ve süresinin de uzatılmasını istemediğini kaydetti. Maruf, Barzani’nin bundan sonra görevine KDP Genel Başkanı olarak devam edecek. Genel seçim 8 ay sonra.

GORAN-KOMEL 2 YIL SONRA PARLAMENTOYA GELDİ

KDP ile 2015 yılında başkanlık yasasının değiştirilmesiyle başlayıp siyasi çekişmeye dönüşen krizden ötürü yaklaşık 2 yıldır parlamentoya gelmeyen muhalif cephesi Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de ilk defa oturuma katılma kararı aldı. Öte yandan Parlamento’da yapılan oylamada Barzani’nin yetkilerinin devri oy çokluğuyla kabul edildi.