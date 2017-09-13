Barzani Kerkük'e askeri yığınak yapıyor

Iraklı kuvvetlerle birlikte savaşan en büyük Şii milis grubu Badr örgütünün liderlerinden el-Beyati, Erbil’den yola çıkan askeri konvoyların, Arap ve Türkmenlerin yoğun olduğu Kerkük bölgesindeki Dakuk kasabasına ve Selahaddin bölgesindeki Tuzhurmatu kentine doğru ilerlediklerini aktardı.

Sumariye televizyonunun açıklamalarını yayınladığı el-Beyati, “Söz konusu güçler oraya referandum yapmak için değil, Arap ve Türkmenlere baskı uygulamak için, silah, tank ve zırhlı araçlar kullanarak oylamayı dayatmak için gönderildi” diye konuştu.

Kerkük yönetimi, geçtiğimiz ayın sonlarında 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi için oylama düzenlemişti.