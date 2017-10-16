Barzani Kerkük'e takviye kuvvet gönderiyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Kerkük'teki bazı Peşmergelerin geri çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güç gönderildiğini belirtti.
- AA
Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Hikmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki 4'üncü Cephedeki Peşmergelerin geri çekilmesi üzerine Erbil'den takviye gücün gönderildiğini ifade etti.
Kerkük'teki son gelişmeleri ele almak için Erbil'de hareketli saatlerin yaşandığını belirten Hikmet, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Peşmerge komutanları arasında toplantı yapılacağını söyledi.
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