Barzani: Peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğim
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, parlamentoya gönderdiği mektupta 'Peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğim' ifadelerine yer verdi.
- İHA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, parlamentoya okunması için gönderdiği mektupta peşmergeye katılacağını bildirdi.
Barzani, gönderdiği mektupta 1 Kasım'da yetkilerini Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne devredeceğini belirtirken, "Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
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