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Barzani'den "ret kararı gözden geçirilsin" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak Meclisi'nin 25 Eylül tarihinde yapılacak referandum için aldığı ret kararının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak Meclisi'nin 25 Eylül tarihinde yapılacak referandum için aldığı ret kararının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Barzani, referadum mitingleri kapsamında Duhok'un Akre ilçesinde yaptığı konuşmada, "Dün iyi bir tecrübe edindik. (Irak Meclisi'ndeki siyasi partiler) Çoğunluk adı altında Kürt halkının iradesine ve varlığına karşı kararlar dayatmaya çalışıyorlar. Açık bir şekilde Irak Meclisi'ne sesleniyorum; kararınızı gözden geçirin çünkü halkın iradesi kırılamaz." ifadelerini kullandı.

Referandumun ertelenmesini isteyenlere de değinen Barzani, "Bunu talep edenler, referandum sonrası bizimle diyaloğa geçsinler. Görüşmeler elbette devam edecektir. Referandumdan önce ve sonra da kapılarımız diyaloğa açıktır." diye konuştu.

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