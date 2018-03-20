Barzani: IKBY felaketin eşinde değil

Barzani, 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, "2014'ten bu yana derin ve çetin krizlerle mücadele eden IKBY'nin, birilerinin sandığı gibi felaketin eşiğinde olmadığını ve sağlıklı bir iç diyalogla hep birlikle aydınlık bir geleceğe ulaşmanın mümkün olduğunu" ifade etti.

IKBY'nin "terör örgütü DEAŞ'la girilen savaşın yanı sıra siyasi çekişme, iç siyasetteki parçalanma ve bütçe kesintileri" gibi bir dizi sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Barzani, "bölgeyi etkileyen en büyük sorunun bütçe kesintisi kaynaklı ekonomik kriz olduğunu" dile getirdi.

Barzani ayrıca, Bağdat yönetiminin çeşitli gerekçelerle 2014'ten bu yana IKBY'nin anayasal hakkı olan bütçede kesintiye gitmesinin bölge ekonomisinde değişikliklere neden olduğunu belirtti.

IKBY Başbakanı, "Halkın, sabırlı bekleyişi sayesinde ekonomik durumun normale döneceğinden emin olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.