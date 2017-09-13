Barzani'nin İsrail'e 200 bin Yahudi sözü verdiği ortaya çıktı

Referandum sürecinde tek desteği İsrail’den gören Mesut Barzani’nin İsrail’de etkin görevlerde bulunan Kürt kökenli Yahudiler sayesinde hem referandumda elini güçlendirmeyi planladığı hem de kendisine alan açmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kuzey Irak’ta yayınlanan İsrail-Kürt Dergisi, yayınladığı dosyada İsrail ve Barzani ilişkilerine yer vermiş, İsrail’de yaşayan yaklaşık 200 bin Yahudi’nin geri dönmesine yönelik beklentileri yazmıştı.

Söz konusu dosyada Hem İsrail’deki Kürt Yahudileri’nde hem de Barzani ailesi ve çevresinde bu beklentinin olduğu vurgulandı. İsrail kurulduktan sonra Irak ve Suriye’deki Yahudilerin büyük bir operasyonla ülkeye getirilip, parlamentoda çeşitli kademelerde görev verildiği biliniyor.

İsrail’in ülkeleşme döneminde Molla Mustafa Barzani ile kurduğu ilişkiler, Mesut Barzani ile de artarak devam etmişti. İsrail bu ilişkilerin neticesi olarak 25 Eylül’de yapılacak referandumunda Barzani’ye tek destek veren ülke olarak dikkat çekiyor. MOSSAD tarafından finanse edildiği iddia edilen ve Barzani ailesi tarafından da alan açılan İsrail Kürt Dergisi, pek çok yazısında Kürt- İsrail ilişkilerini derinleştirmek için faaliyet yürütüyor.

KIŞKIRTICI ZİYARET

Barzani dün Kerkük'e de tehlikeli ve kışkırtıcı bir ziyaret düzenledi. Barzani, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ve Peşmerge komutanlarıyla bir araya geldi. Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmenler ve Arap bloğu ise Barzani ile görüşmeyi reddetti.(Yenişafak)